Узнаете? 5 звезд, которых чрезмерная пластика сделала другими людьми

Адель

После резкого похудения певица вынуждена была обращаться к специалистам, чтобы решить вопрос качества кожи и растяжек. Также девушке пришлось сделать несколько процедур для лица, включая лифтинг, что подтвердили мастера. В целом, Адель стала выглядеть столь сногсшибательно, что критики не стали ее донимать.

Адель пришлось обратиться к косметологам (фото: Getty Images)

Том Круз

59-летний Том Круз этой осенью стал объектом папарацци, когда посетил бейсбольный матч Национальной лиги в Сан-Франциско. Лицо актера выглядело слегка одутловатым и почти неузнаваемым. Звезда "Миссии невыполнимой" всегда отрицал вмешательство со стороны пластических хирургов. Но по мнению специалистов, это точно результат подтяжки лица и шеи.

А вот Крузу досталось (фото: Getty Images)

Виктория Бекхэм

Разговоры о том, что вечно молодая звезда, какой принято считать Викторию, перестаралась с губами, начались в эфире шоу "Доброе утро, Америка!". Многие фанаты подчеркнули, что улыбка звезды стала совершенно другой формы, да и глаза обрели другой разрез. Обсуждать свои возможные манипуляции с внешностью Бекхэм не считает нужным.

Виктория сделала немного, но тут же "попалась" (фото: Getty Images)

Мадонна

Эпатажна певица в этом году отметила 63-летие, но кто в это поверит, глядя на ее фото? Конечно, роман с молодым любовником тоже сделал свое дело. Но явно без пластической хирургии и омолаживающих инъекций также не обошлось. На некоторых фото они сделали Мадонну неузнаваемой.

Мадонна решила игнорировать возраст (фото: instagram.com/madonna)

Деми Мур

Еще одна актриса, которой "досталось" в этом году за желание всегда оставаться красивой. Все началось с показа Fendi, где Деми Мур вышла на подиум со многими молодыми моделями, но выглядела не хуже. Правда, актриса тут же нарвалась на критику, что она просто неузнаваема. Сегодня страсти поутихли, а публика привыкла к немного новой Деми, но все такой же прекрасной.

Деми Мур после изменений внешности нарвалась на критику (фото: instagram.com/madonna)