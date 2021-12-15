Впізнаєте? 5 зірок, яких надмірна пластика зробила іншими людьми

Адель

Після різкого схуднення співачка змушена була звертатися до фахівців, щоб вирішити питання якості шкіри і розтяжок. Також дівчині довелося зробити кілька процедур для обличчя, включаючи ліфтинг, що підтвердили майстри. В цілому, Адель стала виглядати настільки чудово, що критики не стали її дошкуляти.

Адель довелося звернутися до косметологів (фото: Getty Images)

Том Круз

59-річний Том Круз цієї осені став об'єктом папараці, коли відвідав бейсбольний матч національної ліги в Сан-Франциско. Обличчя актора виглядало злегка одутлим і майже невпізнаваним. Зірка "Місії нездійсненної" завжди заперечував втручання з боку пластичних хірургів. Але на думку фахівців, це точно результат підтяжки обличчя і шиї.

А ось Крузу дісталося (фото: Getty Images)

Вікторія Бекхем

Розмови про те, що вічно молода зірка, якою прийнято вважати Вікторію, перестаралася з губами, почалися в ефірі шоу "Доброго ранку, Америка!". Багато фанатів підкреслили, що посмішка зірки стала зовсім іншої форми, та й очі набули іншого розрізу. Обговорювати свої можливі маніпуляції із зовнішністю Бекхем не вважає за потрібне.

Вікторія зробила трохи, але тут же "попалася" (фото: Getty Images)

Мадонна

Епатажна співачка цього року відзначила 63-річчя, але хто в це повірить, дивлячись на її фото? Звичайно, роман з молодим коханцем теж зробив свою справу. Але явно без пластичної хірургії і омолоджуючих ін'єкцій також не обійшлося. На деяких фото вони зробили Мадонну невпізнаваною.

Мадонна вирішила ігнорувати вік (фото: instagram.com/madonna)

Демі Мур

Ще одна актриса, якій "дісталося" в цьому році за бажання завжди залишатися красивою. Все почалося з показу Fendi, де Демі Мур вийшла на подіум з багатьма молодими моделями, але виглядала не гірше. Правда, актриса тут же нарвалася на критику, що її неможливо впізнати. Сьогодні пристрасті вщухли, а публіка звикла до трохи нової Демі, але все такою ж прекрасної.

Демі Мур після змін зовнішності нарвалася на критику (фото: instagram.com/madonna)