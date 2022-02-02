К весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образ

Бренд нижнего белья, купальников, а с недавнего времени и просто одежды Эмили – Inamorata – пользуется огромной популярностью. Так что коллекции звезда выпускает одна за другой. А моделью чаще всего выступает сама.

Эмили с новой прической (фото: instagram.com/inamoratawoman)

В этот раз Ратаковски продемонстрировала бархатные купальники в нескольких оттенках, включая бледно-голубой и цвета дикой орхидеи. Но разумеется, больше всего внимания привлек ее бьюти-образ.

Девушка предстала с огненно-рыжими волосами, которые были уложены легкими волнами. Скорее всего, для съемки использовался парик. Но оттенок очень понравился поклонникам эпатажной звезды. Также вполне вероятно, что Рата вновь готовится стать блондинкой, а потому мастер постепенно осветляет ее темно-каштановые волосы.