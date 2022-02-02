UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

К весне готова: Эмили Ратаковски кардинально сменила образ

Автор: RBC.UA

Бизнесвумен и модель Эмили Ратаковски примерила новый образ, перекрасив волосы в ярко-рыжий оттенок. Этот эксперимент стал одним из многих за последнее время: ранее звезда демонстрировала необычную стрижку с французской челкой и новое окрашивание.

И хотя Эмили наверняка не решится оставить его надолго, цвет заметно оживил ее образ.

Бренд нижнего белья, купальников, а с недавнего времени и просто одежды Эмили – Inamorata – пользуется огромной популярностью. Так что коллекции звезда выпускает одна за другой. А моделью чаще всего выступает сама.

Эмили с новой прической (фото: instagram.com/inamoratawoman)

В этот раз Ратаковски продемонстрировала бархатные купальники в нескольких оттенках, включая бледно-голубой и цвета дикой орхидеи. Но разумеется, больше всего внимания привлек ее бьюти-образ.

Девушка предстала с огненно-рыжими волосами, которые были уложены легкими волнами. Скорее всего, для съемки использовался парик. Но оттенок очень понравился поклонникам эпатажной звезды. Также вполне вероятно, что Рата вновь готовится стать блондинкой, а потому мастер постепенно осветляет ее темно-каштановые волосы.

Смотрите также 3 варианта модных челок во французском стиле.

Ранее мы писали про 5 самых стильных знаменитостей прошлого года, за которыми стоит следить в наступившем.

Читайте LITE в Google News
Эмили Ратаковски