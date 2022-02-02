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До весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образ

Автор: RBC.UA

Бізнесвумен і модель Емілі Ратаковскі приміряла новий образ, перефарбувавши волосся в яскраво-рудий відтінок. Цей експеримент став одним з багатьох за останній час: раніше зірка демонструвала незвичайну стрижку з французьким чубчиком і нове фарбування.

І хоча Емілі напевно не наважиться залишити його надовго, колір помітно оживив її образ.

Бренд нижньої білизни, купальників, а з недавнього часу і просто одягу Емілі –Inamorata – користується величезною популярністю. Так що колекції зірка випускає одна за одною. А моделлю найчастіше виступає сама.

Емілі з новою зачіскою (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Цього разу Ратаковскі продемонструвала оксамитові купальники в декількох відтінках, включаючи блідо-блакитний і кольору дикої орхідеї. Але зрозуміло, найбільше уваги привернув її б'юті-образ.

Дівчина постала з вогненно-рудим волоссям, яке були укладене легкими хвилями. Швидше за все, для зйомки використовували перуку. Але відтінок дуже сподобався шанувальникам епатажної зірки. Також цілком ймовірно, що Рата знову готується стати блондинкою, а тому майстер поступово освітлює її темно-каштанове волосся.

Дивіться також 3 варіанти модних чубків у французькому стилі.

Раніше ми писали про 5 найстильніших знаменитостей минулого року, за якими варто стежити в цьому.

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Эмили Ратаковски