До весни готова: Емілі Ратаковскі кардинально змінила образ

Бренд нижньої білизни, купальників, а з недавнього часу і просто одягу Емілі –Inamorata – користується величезною популярністю. Так що колекції зірка випускає одна за одною. А моделлю найчастіше виступає сама.

Емілі з новою зачіскою (фото: instagram.com/inamoratawoman)

Цього разу Ратаковскі продемонструвала оксамитові купальники в декількох відтінках, включаючи блідо-блакитний і кольору дикої орхідеї. Але зрозуміло, найбільше уваги привернув її б'юті-образ.

Дівчина постала з вогненно-рудим волоссям, яке були укладене легкими хвилями. Швидше за все, для зйомки використовували перуку. Але відтінок дуже сподобався шанувальникам епатажної зірки. Також цілком ймовірно, що Рата знову готується стати блондинкою, а тому майстер поступово освітлює її темно-каштанове волосся.