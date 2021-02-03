Волосы, как у суперзвезд: секреты ухода от Кейт Миддлтон, Дженнифер Лопес, Роузи Хантингтон-Уайтли и других

Знаменитости - тоже люди, а потому им не чуждо между походами по салонам нанести маску из подручных средств. Причем многие из них уверены: такие рецепты справляются со своей задачей порой не хуже профессиональных. В нашей подборке - секреты и приемы от признанных красавиц, вид волос которых говорит сам за себя.

Деми Мур

58-летняя актриса, которая недавно вышла на подиум в качестве модели, может похвалиться роскошными волосами, которые до сих пор не утратили густоты и блеска. Оказывается, экс-супруга Брюса Уиллиса давно приучила себя к главному правилу: мыть волосы и использовать утюжки как можно реже. Говорят, Деми также обожает ополаскивать волосы после мытья настоем базилика. Приготовить его несложно: 1 ложку сухой травы заливаем стаканом кипятка и даем остыть. Также Деми призывает всех помнить о силе массажа кожи головы: всего пару минут, и к корням волос поступает кровь, стимулируя их рост. Что касается профессионального ухода, то она отдает предпочтение бренду Redken и линии All Soft Line для максимального увлажнения кожи головы.

Деми любит домашние процедуры (фото: Getty Images)

Ким Кардашьян

Ким меняет цвет волос достаточно часто, а потому предпочитает беречь их, не мучая фенами и утюжками. Одна из любимых процедур звезды - кератиновое выпрямление, которое делает волосы гладкими и шелковистыми, но требует тщательного ухода. Ким старается не мыть волосы каждый день, а в случае надобности освежить локоны просто применяет сухой шампунь.

Ким привыкла к комплиментам своим волосам (фото: Getty Images)

Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли часто снимает видео с обзорами любимой продукции. Для волос модель использует проверенные средства: шампунь, кондиционер и термозищиту, которые помогают сохранить как можно дольше ее блонд после окрашивания. Но настоящим фаворитом девушки является маска для волос с цветами жасмина Leonor Greyl на основе эфирных и растительных масел. Еще один трюк от Роузи: ополаскивать волосы после мытья минеральной водой.

Роузи часто рассказывает о своем уходе (фото: Getty Images)

Дженнифер Энистон

Прическа Дженнифер Энистон всегда была в центре внимания: звезда "Друзей" просто заворожила своими волосами весь мир. Оказывается, в уходе за ними Дженнифер, в первую очередь, применяет простые правила. К примеру, не расчесывать мокрые волосы или регулярно подрезать кончики. Недавно актриса сменила цвет волос, сделав их более светлыми, а потому теперь использует специальные шампуни для глубокого увлажнения и реконструкции. Также любимцы Энистон - бессиликоновые продукты для волос Living Proof.

Дженнифер по-прежнему может похвастаться роскошными волосами (фото: Getty Images)

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес обожает процедуры по уходу за волосами в салонах, а в остальное время не забывает поддерживать результат дома. Но когда ей необходимо создать вау-эффект с блеском, она прибегает к своему любимому способу. Маска, которая всегда работает: одно спелое авокадо нужно смешать с одним желтком до кашеобразного состояния, распределить по всей длине волос и оставить на 30-60 минут. Затем тщательно смыть обычным шампунем.

Певица обожает домашние маски (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон давно доверила свои роскошные волосы стилисту Аманде Кук Тайлер. Она отвечает не только за укладки для выхода в свет, но и за то, чтобы герцогиня могла получить качественный уход в домашних условиях. С ее легкой руки Кейт стала поклонницей Kérastase: шампуни, бальзамы и маски для волос этого бренда всегда есть на ее полочке в ванной. Дополнительно она применяет крем Kiehl’s Crème with Silk Groom, который придает волосам блеск. А также спрей для объема и фиксации Volume and Bounce Texturizing Spray от Charles Worthington.

Волосы - главное украшение Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Еще один секрет Миддлтон - специальная расческа для распутывания волос Tangle Angel. Она интересна также тем, что отличается антибактериальным и антистатическим эффектом, устойчива к нагреванию и воздействию влаги. Поэтому герцогиня использует ее во время сушки феном или при походах на пляж и в бассейн.

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