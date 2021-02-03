Волосся, як у суперзірок: секрети догляду від Кейт Міддлтон, Дженніфер Лопес, Роузі Хантінгтон-Уайтлі й інших

Знаменитості - теж люди, а тому вони теє можуть між походами по салонах нанести маску з підручних засобів. Причому багато з них упевнені: такі рецепти справляються зі своїм завданням часом не гірше професійних. У нашій добірці - секрети і прийоми від визнаних красунь, вигляд волосся яких говорить сам за себе.

Демі Мур

58-річна актриса, яка нещодавно вийшла на подіум в якості моделі, може похвалитися розкішними волоссям, що досі не втратило густоти і блиску. Виявляється, екс-дружина Брюса Уілліса давно привчила себе до головного правила: мити волосся і використовувати засоби для вирывнювання як можна рідше. Кажуть, Демі також обожнює обполіскувати волосся після миття настоєм базиліка. Приготувати його нескладно: 1 ложку сухої трави заливаємо склянкою окропу і даємо охолонути. Також Демі закликає всіх пам'ятати про силу масажу шкіри голови: всього пару хвилин, і до коріння волосся надходить кров, стимулюючи його зростання. Що стосується професійного догляду, то вона віддає перевагу бренду Redken і лінії All Soft Line для максимального зволоження шкіри голови.

Демі любить домашні процедури (фото: Getty Images)

Кім Кардашьян

Кім змінює колір волосся досить часто, а тому старається менше його травмувати прасками и фенами. Одна з улюблених процедур зірки - кератинове випрямлення, яке робить волосся гладкими і шовковистими, але вимагає ретельного догляду. Кім намагається не мити волосся щодня, а в разі потреби освіжити локони просто застосовує сухий шампунь.

Кім звикла до компліментів своєму волоссю (фото: Getty Images)

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі часто знімає відео з оглядами улюбленої продукції. Для волосся модель використовує перевірені засоби: шампунь, кондиціонер і термозихист, які допомагають зберегти як можна довше її блонд після фарбування. Але справжнім фаворитом дівчини є маска для волосся з квітами жасмину Leonor Greyl на основі ефірних і рослинних олій. Ще один трюк від Роузі: обполіскувати волосся після миття мінеральною водою.

Роузі часто розповідає про свій догляд (фото: Getty Images)

Дженніфер Еністон

Зачіска Дженніфер Еністон завжди була в центрі уваги: зірка "Друзів" просто заворожила своїм волоссям весь світ. Виявляється, у догляді за ним Дженніфер, в першу чергу, застосовує прості правила. Приміром, не розчісувати мокре волосся або регулярно підрізати кінчики. Нещодавно актриса змінила колір волосся, зробивши його більш світлим, а тому тепер використовує спеціальні шампуні для глибокого зволоження і реконструкції. Також улюбленці Еністон - безсиліконові продукти для волосся Living Proof.

Дженніфер, як і раніше, може похвалитися розкішними волоссям (фото: Getty Images)

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес обожнює процедури по догляду за волоссям в салонах, а в інший час не забуває підтримувати результат вдома. Але коли їй необхідно створити вау-ефект з блиском, вона вдається до свого улюбленого способу. Маска, яка завжди працює: одне стигле авокадо потрібно змішати з одним жовтком до кашоподібного стану, розподілити по всій довжині волось і залишити на 30-60 хвилин. Потім ретельно змити звичайним шампунем.

Співачка обожнює домашні маски (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон давно довірила своє розкішне волосся стилісту Аманді Кук Тайлер. Вона відповідає не тільки за укладку для виходу в світ, але і за те, щоб герцогиня могла отримати якісний догляд в домашніх умовах. З її легкої руки Кейт стала прихильницею Kérastase: шампуні, бальзами і маски для волосся цього бренду завжди є на її поличці у ванній. Додатково вона застосовує крем Kiehl's Crème with Silk Groom, який додає волоссю блиск. А також спрей для об'єму і фіксації Volume and Bounce Texturizing Spray від Charles Worthington.

Волосся - головна прикраса Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Ще один секрет Міддлтон - спеціальна щіточка для розплутування волосся Tangle Angel. Вона цікава також тим, що відрізняється антибактеріальним і антистатичним ефектом, стійка до нагрівання і вологи. Тому герцогиня використовує її під час сушіння феном або при походах на пляж і басейн.

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