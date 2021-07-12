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Как восстановить волосы после отпуска: действенные советы

Автор: Марина Настевич

Солнышко, соленая вода, релакс, постоянное мытье головы, забили на уход во время отпуска - обычное дело, с кем не бывает! Как же теперь приводить волосы в чувства?

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир в своем Instagram поделилась действенными советами, которые помогут вам восстановить шевелюру.

Добавляем в уход мощное восстановление - восстанавливающие маски с кератином, ампулы, филлеры. Прогреваем маски феном или термо-шапкой для лучшего эффекта. Маски можно делать до 3 раз в неделю.

Постарайтесь по максимуму на период восстановления сделать своим волосам "отпуск" от плоек, утюгов и любых термоприборов. Стайлинговые средства тоже лучше отложить в сторону (они сушат волосы).

Не забываем про увлажнение! Увлажняющие маски чередуем с восстанавливающими. Используем кремы, спреи, сыворотки, которые работают, как дополнительное увлажнение волос.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Для любителей домашнего ухода. Запоминайте рецепт мощной питательно+увлажняющей маски: смешать в равных пропорциях масло ши, арганы и масло какао, добавить экстракт алоэ (можно мякоть растения или гель алоэ). Нанести на волосы избегая корней перед мытьём (на 2-4 часа). Затем смыть шампунем и использовать кондиционер с любимыми несмывашками. С применением не частим, это всё таки натуральные масла! Делаем не чаще 2-3 раз в месяц.

Если кончики совсем убиты, не жалеем расстаться с длиной. Можно спокойно убрать 5-7 см (не переживайте), они быстро отрастут.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее бьюти-блогер назвала топ-5 распространенных ошибок в уходе, которые мы допускаем в летний период.

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