UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выбрасываем черный лайнер: почему белая подводка – новый тренд в макияже 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Вы когда-нибудь хотели все поменять? Как насчет начать с подводки для глаз? Взять хотя бы цвет, почему мы всегда предпочитаем черный, а не белый лайнер?

Почему бы не вдохновиться показом Christian Dior haute couture весна-лето 2022: именно белая подводка обещает главным хитом теплого сезона, рассказывает vogue.fr.

"Не бойтесь играть с подводкой для глаз", – говорит Питер Филипс, креативный директор и директор по имиджу Dior Makeup. И он остается верным своим словам! Посмотрите хотя бы на макияж, который Питер сделал для показа Christian Dior haute couture весна-лето 2022!

Креативный директор Dior уверен: такая подводка всем к лицу (фото: instagram.com/voguefrance)

Вместо черной подводки он предпочел белую матовую версию.

"Этот минималистичный цвет, сочетающийся с тонами коллекции, чистый и элегантный. А еще он отлично открывает глаза", – объясняет визажист за кулисами показа.

И вместо того, чтобы акцентировать верхнее веко, он поставил его "андерлайнером", то есть – под глазом.

И да: белая подводка не ограничивается подиумами Недели моды, она обещает стать настоящим хитом весной и летом 2022.

Черной подводкой уже никого не удивить (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для тех, кого пугает черный цвет, белый – хороший вариант. Он создает такой же эффект, сочетаясь с любой формой глаз. Белый привлекает внимание и даже помогает начать разговор!" – говорит визажист.

Но не забывайте главное правило: остальной макияж нужно оставить в приглушенных тонах.

Раньше звезды продемонстрировали, как правильно носить жилет в 2022 году.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды