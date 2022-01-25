Выбрасываем черный лайнер: почему белая подводка – новый тренд в макияже 2022

"Не бойтесь играть с подводкой для глаз", – говорит Питер Филипс, креативный директор и директор по имиджу Dior Makeup. И он остается верным своим словам! Посмотрите хотя бы на макияж, который Питер сделал для показа Christian Dior haute couture весна-лето 2022!

Креативный директор Dior уверен: такая подводка всем к лицу (фото: instagram.com/voguefrance)

Вместо черной подводки он предпочел белую матовую версию.

"Этот минималистичный цвет, сочетающийся с тонами коллекции, чистый и элегантный. А еще он отлично открывает глаза", – объясняет визажист за кулисами показа.

И вместо того, чтобы акцентировать верхнее веко, он поставил его "андерлайнером", то есть – под глазом.

И да: белая подводка не ограничивается подиумами Недели моды, она обещает стать настоящим хитом весной и летом 2022.

Черной подводкой уже никого не удивить (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для тех, кого пугает черный цвет, белый – хороший вариант. Он создает такой же эффект, сочетаясь с любой формой глаз. Белый привлекает внимание и даже помогает начать разговор!" – говорит визажист.

Но не забывайте главное правило: остальной макияж нужно оставить в приглушенных тонах.