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Викидаємо чорний лайнер: чому біла підводка – новий тренд в макіяжі 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Ви коли-небудь хотіли все поміняти? Як щодо почати з підводки для очей? Взяти хоча б колір, чому ми завжди вважаємо за краще чорний, а не білий лайнер?

Чому б не надихнутися показом Christian Dior haute couture весна-літо 2022: саме біла підводка обіцяє головним хітом теплого сезону, розповідає vogue.fr.

"Не бійтеся грати з підводкою для очей", – говорить Пітер Філіпс, креативний директор і директор по іміджу Dior Makeup. І він залишається вірним своїм словам! Подивіться хоча б на макіяж, який Пітер зробив для показу Christian Dior haute couture весна-літо 2022!

Креативний директор Dior впевнений: така підводка всім до лиця (фото: instagram.com/voguefrance)

Замість чорної підводки він вважав за краще білу матову версію.

"Цей мінімалістичний колір, що поєднується з тонами колекції, чистий і елегантний. А ще він відмінно відкриває очі", – пояснює візажист за лаштунками показу.

І замість того, щоб акцентувати верхню повіку, він поставив його "андерлайнером", тобто – під оком.

І так: біла підводка не обмежується подіумами Тижня моди, вона обіцяє стати справжнім хітом навесні і влітку 2022.

Чорною підводкою вже нікого не здивувати (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для тих, кого лякає чорний колір, білий – хороший варіант. Він створює такий же ефект, поєднуючись з будь-якою формою очей. Білий привертає увагу і навіть допомагає почати розмову!" – говорить візажист.

Але не забувайте головне правило: решту макіяжа потрібно залишити в приглушених тонах.

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