Женщина-вамп: Барбара Палвин показала, как сделать вечерний макияж на выход

Барбара Палвин, которая обычно ходит без макияжа и выглядит совершенно юной, в этот раз предстала в образе женщины-вамп. Над ее луком работала целая команда профессионалов, которых она отметила в блоге. Поэтому многие фанаты просто обомлели при виде такой красоты, не сразу узнав любимицу.

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Изюминка вечернего мейк-апа от Палвин - smoky eyes с серыми четкими контурами и растушеванными посередине тенями песочного оттенка. Такой эффект зрительно увеличивает глаза, делая их к тому же более "распахнутыми".

Тон модели сделали мягким, с персиковым оттенком, добавив румянца на щеках. Губы прокрасили коричневым карандашом, слегка выходя за естественный контур, и блеском. А брови сделали выразительными, но без четких линий. Завершающим штрихом стали блики хайлайтера, без которых не обходится ни один модный макияж уже несколько лет. Получилось соблазнительно и стильно.