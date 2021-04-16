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Жінка-вамп: Барбара Палвін показала, як зробити вечірній макіяж на вихід

Автор: Lite

Барбара Палвін продемонструвала новий вечірній образ, але поки що не розкрила таємницю, що це за проект. Виглядає модель приголомшливо, а тому беремо макіяж до уваги!

Знімок супермодель опублікувала у своєму блозі мережі Instagram.

Барбара Палвін, яка зазвичай ходить без макіяжу і виглядає зовсім юною, цього разу постала в образі жінки-вамп. Над її луком працювала ціла команда професіоналів, яких вона зазначила в блозі. Тому багато фанатиів просто обімліли при вигляді такої краси, не відразу впізнавши улюбленицю.

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Родзинка вечірнього мейк-апу від Палвін - smoky eyes з сірими чіткими контурами і затушованими посередині тінями пісочного відтінку. Такий ефект візуально збільшує очі, роблячи їх до того ж більш "відкритими".

Тон моделі зробили м'яким, з персиковим відтінком, додавши рум'янцю на щоках. Губи прокрасили коричневим олівцем, трохи виходячи за природний контур, і блиском. А брови сделали виразними, але без чітких ліній. Завершальним штрихом стали відблиски хайлайтера, без яких не обходиться ні один модний макіяж вже кілька років. Вийшло спокусливо і стильно.

Раніше Барбара показала, який одяг вибирає, сидячи вдома на карантині.

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Новини України макияжмодель
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