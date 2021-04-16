Жінка-вамп: Барбара Палвін показала, як зробити вечірній макіяж на вихід

Барбара Палвін, яка зазвичай ходить без макіяжу і виглядає зовсім юною, цього разу постала в образі жінки-вамп. Над її луком працювала ціла команда професіоналів, яких вона зазначила в блозі. Тому багато фанатиів просто обімліли при вигляді такої краси, не відразу впізнавши улюбленицю.

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Родзинка вечірнього мейк-апу від Палвін - smoky eyes з сірими чіткими контурами і затушованими посередині тінями пісочного відтінку. Такий ефект візуально збільшує очі, роблячи їх до того ж більш "відкритими".

Тон моделі зробили м'яким, з персиковим відтінком, додавши рум'янцю на щоках. Губи прокрасили коричневим олівцем, трохи виходячи за природний контур, і блиском. А брови сделали виразними, але без чітких ліній. Завершальним штрихом стали відблиски хайлайтера, без яких не обходиться ні один модний макіяж вже кілька років. Вийшло спокусливо і стильно.