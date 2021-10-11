Жидкие волосы - главный звездный бьюти-тренд: как легко повторить укладку самостоятельно

Гладкие, отполированные до блеска волосы и ранее были модными. Но потом их "смыли" натуральные "пляжные" волны, естественные укладки и натуральные объемные. И вот блестящие и струящиеся волосы вновь вернулись. Сегодня этот тренд стал одним из самых востребованных среди звезд, инфлюенсеров и блогеров.

Главная особенность таких волос - безупречная гладкость и здоровый блеск. Они мягкие на ощупь и буквально переливаются, напоминая струи водопада. Такие укладки вдруг стали популярны не только в повседневной жизни знаменитостей, многие из ниъ выходят с зеркальными волосами на красные дорожки и светские ивенты.

Гладкие волосы вновь в моде (видео: instagram.com/holliedoesmyhair)

У стилистов-парикмахеров есть целый арсенал средств, чтобы добиться нужного эффекта надолго, включая кератиновое выпрямление. Но повторить этот трюк можно и в домашних условиях, учитывая несколько нюансов. Первый и самый главный: залог здорового блеска волос - их здоровое состояние. Поэтому, в первую очередь, волосы нужно подготовить с помощью питательной маски, бальзама и специальных разглаживающих средств. Перед сушкой и использованием утюжка не забывайте про термозащиту. Добиться нужного блеска помогут уксус для волос и ламеллярная вода.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/chrisappleton1) Джоди Комер (фото: instagram.com/jodiemcomer)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian) Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore) Джиджи Хадид, Донателла Версаче и Дуа Липа (фото: instagram.com/dualipa)