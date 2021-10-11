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Рідке волосся - головний зірковий б'юті-тренд: як легко повторити укладку самостійно

Автор: Ольга Турчанікова

Скляна шкіра, пухнасті брови, відпочиле обличчя - знайомі всім б'юті-тренди. А тепер на горизонті з'явився новий, і по ньому вже божеволіє світ шоу-бізнесу - liquid hair, або рідке волосся.

Вивчаємо найяскравіші приклади зірок і розбираємося, як повторити тренд в домашніх умовах.

Гладке, відполіроване до блиску волосся і раніше було модним. Але потім його змили натуральні "пляжні" хвилі, природні укладки і натуральні об'ємні. І ось блискуче і струменисте волосся знову повернулося. Сьогодні цей тренд став одним з найбільш затребуваних серед зірок, інфлюенсерів і блогерів.

Головна особливість такого волосся - бездоганна гладкість і здоровий блиск. Воно м'яке на дотик і буквально переливається, нагадуючи струмені водоспаду. Такі укладки раптом стали популярні не тільки в повсякденному житті знаменитостей, багато з них виходять з дзеркальними волоссям на червоні доріжки і світські івенти.

Гладке волосся знову в моді (відео: instagram.com/holliedoesmyhair)

У стилістів-перукарів є цілий арсенал засобів, щоб домогтися потрібного ефекту надовго, включаючи кератинове випрямлення. Але повторити цей трюк можна і в домашніх умовах, враховуючи кілька нюансів. Перший і найголовніший: запорука здорового блиску волосся - його здоровий стан. Тому, в першу чергу, волосся потрібно підготувати за допомогою живильної маски, бальзаму і спеціальних розгладжують засобів. Перед сушінням і використанням девайсів для випрямлення волосся не забувайте про термозахист. Домогтися потрібного блиску допоможуть оцет для волосся і ламелярна вода.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/chrisappleton1)Джоді Комер (фото: instagram.com/jodiemcomer)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian) Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner) Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)Джіджі Хадід, Донателла Версаче і Дуа Ліпа (фото: instagram.com/dualipa)

Також ми писали про 3 секрети краси Кейт Міддлтон, які може повторити кожна.

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