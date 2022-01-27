"Жидкий боб": стилисты показали самую многообещающую прическу 2022

Эта стрижка способна сделать практически любые волосы эффектными, а их обладательницу – заставить почувствовать себя просто кинозвездой.

В 2022 моду диктует прямота: никаких завитков, никаких развевающихся волос, идеальное выпрямление... Одним словом, стилисты советуют остановиться на одном главном тренде: жидкий боб (liquid – струящийся, как вода, а не жидкий, потому что не хватает густоты!).

Эта прическа сочетает шелковистые волосы, которые стекают, как вода, со стрижкой года, бобом, именно так ее называет vogue.fr.