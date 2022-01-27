"Рідкий боб": стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022

Ця стрижка здатна зробити практично будь-якеі волосся ефектними, а їх власницю – змусити відчути себе просто кінозіркою.
У 2022 моду диктує прямота: ніяких завитків, ніяких пляжних локонів, ідеальне випрямлення... Одним словом, стилісти радять зупинитися на одному головному тренді: рідкий боб (liquid – струмуючий, як вода, а не рідкий, тому що не вистачає густоти!).
Ця зачіска поєднує шовковисте волосся, що стікають, як вода, зі стрижкою року, бобом, саме так її називає vogue.fr.
Рідкі волосся захопили Instagram! Подивіться в соціальних мережах – і помітите Кім Кардашян, Хейлі Бібер і навіть Люсі Хейл – всі вони перейняли цю тенденцію шовкового волосся в поєднанні з бобом.
Гладке волосся, м'який дотик і еластичність – це і є та сама зачіска.
Хороші новини: можна надати блиск своєму волоссю, не виходячи з дому, за допомогою декількох добре підібраних продуктів. Що потрібно?
Раніше стилісти показали колір волосся, який обіцяє стати самим трендовим у 2022 році.