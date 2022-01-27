RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Рідкий боб": стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022

Автор: Тетяна Турчанікова

Ця стрижка здатна зробити практично будь-якеі волосся ефектними, а їх власницю – змусити відчути себе просто кінозіркою.

У 2022 моду диктує прямота: ніяких завитків, ніяких пляжних локонів, ідеальне випрямлення... Одним словом, стилісти радять зупинитися на одному головному тренді: рідкий боб (liquid – струмуючий, як вода, а не рідкий, тому що не вистачає густоти!).

Ця зачіска поєднує шовковисте волосся, що стікають, як вода, зі стрижкою року, бобом, саме так її називає vogue.fr.

Ніяких кучериків! (фото: instagram.com/jourdandunn)

"Рідкий боб": що це таке

Рідкі волосся захопили Instagram! Подивіться в соціальних мережах – і помітите Кім Кардашян, Хейлі Бібер і навіть Люсі Хейл – всі вони перейняли цю тенденцію шовкового волосся в поєднанні з бобом.

Гладке волосся, м'який дотик і еластичність – це і є та сама зачіска.

Боб обіцяє стати стрижкою року (фото: instagram.com/muah_sabalevskaya)

Як домогтися ефекту струмуючих волосся в домашніх умовах?

Хороші новини: можна надати блиск своєму волоссю, не виходячи з дому, за допомогою декількох добре підібраних продуктів. Що потрібно?

  • Інтенсивна кератинова процедура, яка усуне всі "пухнастість", додасть волоссю блиск, сяйво і еластичність.
  • Потім слід згладжування, щоб зробити його максимально жорстким.
  • Результат: волосся таке гладке, блискуче і шовковисте, що його можна порівняти з шовком.

Раніше стилісти показали колір волосся, який обіцяє стати самим трендовим у 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди