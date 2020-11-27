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45-летняя Ева Лонгория похвасталась спортивной фигурой на фото из зала: она невероятна!

Автор: Lite

Актриса не дает себе спуска

Ева Лонгория всегда умела привлечь внимание пользователей сети. Если не роскошными нарядами для красных дорожек, то милыми фото с крошкой сыном и мужем или же горячими - из спортзала. Да, на тренировку актриса отправляется всегда в соблазнительных нарядах, которые подчеркивают каждую мышцу ее рельефного тела. Новый пост в таком духе звезда сделала несколько часов назад.

Ева в спортзале (фото: instagram.com/evalongoria)

Пока все знаменитости выкладывали фото с индейкой в честь Дня благодарения, Лонгория отправилась в спортзал. Но он символического лакомства Ева и не думала отказываться. В своих сториз популярная артистка призналась, что хочет "прокачаться" перед калорийным ужином. Звезда сделала массу упражнений для рук, ног, ягодиц и пресса, выложив целое видео с тренировки.

В зал она примерила соблазнительную форму, которая отлично подчеркнула стройное тело Евы: облегающие легинсы, а также топ с переплетами на спине. Волосы она собрала в пучок, чтобы ничто не мешало и не отвлекало. Выглядела звезда просто роскошно!

Ранее мы писали, что Ева Лонгория показала соблазнительный образ в черных тонах.

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