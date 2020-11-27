45-річна Єва Лонгорія похвалилася спортивною фігурою на фото із залу: вона неперевершена!

Єва Лонгорія завжди вміла привернути увагу користувачів мережі. Якщо не розкішними вбраннями для червоних доріжок, то милими фото з крихтою сином та чоловіком або ж гарячими - зі спортзалу. Так, на тренування актриса вирушає завжди в спокусливих вбраннях, які підкреслюють кожен м'яз її рельєфного тіла. Новий пост в такому дусі зірка зробила кілька годин тому.

Єва в спортзалі (фото: instagram.com/evalongoria)

Поки всі знаменитості викладали фото з індичкою на честь Дня подяки, Лонгорія вирушила в спортзал. Але він символічної страви Єва і не думала відмовлятися. У своїх сторіз популярна артистка зізналася, що хоче "прокачатися" перед калорійною вечерею. Зірка зробила безліч вправ для рук, ніг, сідниць і преса, виклавши ціле відео з тренування.

В зал вона приміряла спокусливу форму, яка чудово підкреслила струнке тіло Єви: облягаючі легінси, а також топ з палітурками на спині. Волосся вона зібрала в пучок, щоб ніщо не заважало і не відволікало. Виглядала зірка просто розкішно!

Раніше ми писали, що Єва Лонгорія показала спокусливий образ в чорних тонах.