5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021

В связи с пандемией мероприятие проходило в необычном формате: звезды могли как посетить церемонию, так и наблюдать за ней онлайн. Для живых выступлений были сооружены 5 сцен, обращенных друг другу, что дало возможность установить безопасную дистанцию. Главной темой этого года стали творческие победы года, движение за социальную справедливость, а также влияние COVID-19 на искусство.

Несмотря на пандемию, желающих пройтись по красной дорожке премии было хоть отбавляй. Многие выбрали классические образы, а некоторые решили блистать в оригинальных нарядах. Любуемся самыми стильными мужчинами церемонии.

Гарри Стайлз (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/gucci)

Биг Шон (фото: instagram.com/bigsean; instagram.com/recordingacademy)

Kaytranada (фото: instagram.com/kaytranada; instagram.com/recordingacademy)

Финнеас О’Коннелл (фото: instagram.com/recordingacademy)

DaBaby (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/wgci)