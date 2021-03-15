5 самых стильных мужских образов на премии Грэмми 2021

В ночь на 15 марта в лос-анджелесском "Стейплс-центре" состоялась 63-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми 2021. Как всегда, помимо интриги, кто получил заветные статуэтки, внимание публики было приковано к образам звезд.
Мы собрали топ-5 самых удачных мужских нарядов церемонии.
В связи с пандемией мероприятие проходило в необычном формате: звезды могли как посетить церемонию, так и наблюдать за ней онлайн. Для живых выступлений были сооружены 5 сцен, обращенных друг другу, что дало возможность установить безопасную дистанцию. Главной темой этого года стали творческие победы года, движение за социальную справедливость, а также влияние COVID-19 на искусство.
Несмотря на пандемию, желающих пройтись по красной дорожке премии было хоть отбавляй. Многие выбрали классические образы, а некоторые решили блистать в оригинальных нарядах. Любуемся самыми стильными мужчинами церемонии.
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