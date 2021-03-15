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5 найбільш стильних чоловічих образів на премії Греммі 2021

Автор: Ольга Турчанікова

У ніч на 15 березня в лос-анджелеському "Стейплс-центрі" відбулася 63-я церемонія вручення музичної премії Греммі 2021. Як завжди, крім інтриги, хто отримав заповітні статуетки, увага публіки була прикута до образів зірок.

Ми зібрали топ-5 найбільш вдалих чоловічих убрань церемонії.

У зв'язку з пандемією захід проходив у незвичному форматі: зірки могли як відвідати церемонію, так і спостерігати за нею онлайн. Для живих виступів були споруджені 5 сцен, звернених одна до одної, що дало можливість встановити безпечну дистанцію. Головною темою цього року стали творчі перемоги року, рух за соціальну справедливість, а також вплив COVID-19 на мистецтво.

Незважаючи на пандемію, бажаючих пройтися по червоній доріжці премії було хоч відбавляй. Багато з них вибрали класичні образи, а деякі вирішили блищати в оригінальних вбраннях. Милуємося найбільш стильними чоловіками церемонії.

Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/gucci)

Біг Шон (фото: instagram.com/bigsean; instagram.com/recordingacademy)

Kaytranada (фото: instagram.com/kaytranada; instagram.com/recordingacademy)

Фіннеас О'Коннелл (фото: instagram.com/recordingacademy)

DaBaby (фото: instagram.com/recordingacademy; instagram.com/wgci)

Читайте також про найбільш вибухові виступи церемоній Греммі всіх часів.

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