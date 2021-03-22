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54-летняя Сальма Хайек похвасталась стройной фигурой в откровенном купальнике

Автор: Lite

Сальма Хайек опубликовала новое фото, которое доказало: она по-прежнему в отличной форме и все еще одна из самых красивых женщин мира.

Знойное фото появилось в блоге звезды в сети Instagram.

Сальма Хайек позирует на фоне моря, стоя на пирсе. Одета она в бордовый слитный купальник с откровенным декольте, который отлично подчеркнул тонкую талию и пышную грудь знаменитой актрисы, а также ее стройные ноги. Дополнили образ крупные солнцезащитные очки. Пышные волосы она распустила, а макияж не делала, дав коже отдохнуть. Выглядит она молодой и привлекательной.

Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Это просто несправедливо", "О да", "Ты просто убила меня своим видом", "Так красива и восхитительна", "О боже, что за прекрасное место (и женщина, конечно же)", "Ты выглядишь потрясающе!", "Королева", - пишут ей фанаты, которые уже привыкли к тому, что с каждым годом их любимица становится только краше.

Также недавно Сальма Хайек показала фото из молодости и просто взорвала сеть своей редкой красотой.

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