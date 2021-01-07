Эти формы! 55-летняя Элизабет Херли в платье с экстремальным декольте взорвала сеть

Элизабет Херли в прошлом году исполнилось 55. Но кто скажет это, глядя на ее Instagram? Роскошное тело, молодое лицо, бешеная энергетика… Кажется, эта женщина сумела договориться со временем. Ну или, как минимум, найти отличных мастеров бьюти-индустрии и обработки фото. С каждым из них поклонники просто недоумевают: как удалось актрисе, которая прославилась еще в 90-е, оставаться такой же соблазнительной, как и на красных ковровых дорожках под руку с тогдашним бойфрендом Хью Грантом?

Элизабет Херли в новом образе (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Новое фото в таком же духе появилось в блоге звезды несколько часов назад. Элизабет запостила снимок, на котором позирует в черном платье с откровенным декольте. Волосы звезды уложены мягкими волнами, а макияж выполнен с акцентом на глаза. Безупречный тон лица, длинные ресницы, розовые чувственные губы… Завершают праздничный образ серьги с крупными камнями. Актриса и модель сидит напротив камина, рядом красуются наряженная елка и другие рождественские декорации.

"Последняя ночь рождественских украшений", - написала знаменитость и добавила плачущий "смайлик" и хэштег "локдаун". Фанаты принялись писать поддерживающие сообщения, а также восхищаться красотой Элизабет и ее умением выглядеть превосходно даже на простой вечеринке.

Ранее мы писали, что Элизабет Херли очаровала сеть роскошным новогодним нарядом.