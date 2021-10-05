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55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой в облегающих джинсах

Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд показала несколько новых фото, сделанных на отдыхе. Супермодель выглядит все такой же стройной и прекрасной, как и в молодости.

Снимки звезды подиумов покорили ее фанатов.

Синди Кроуфорд продемонстрировала новый стильный образ. 55-летняя модель примерила классические синие джинсы, которые подчеркнули ее стройную фигуру, а также белую блузу свободного кроя с пышными рукавами, украшенную гипюровыми вставками. Дополнили наряд только розовая шляпка.

Синди позирует на фоне океана и экзотической зелени и выглядит невероятно счастливой. Тут же она добавила и игривое видео, в котором ловит шляпку. Таким образом Кроуфорд рассказала фанатам о своей новой коллаборации с брендом Küerno Hats. На странице марки также было опубликовано фото с Синди, в подписи под которым дизайнер головных уборов выразил признание и уважение модели:

"Это удивительное человеческое существо, полное любви и лучших вибраций, делает честь быть частью истории Küerno. Спасибо, я всегда был твоим невероятным фанатом, не могу быть счастливее! Спасибо большое".


Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Ранее Синди Кроуфорд в соблазнительном наряде восхитила сеть молодостью.

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