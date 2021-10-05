55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой в облегающих джинсах

Синди Кроуфорд продемонстрировала новый стильный образ. 55-летняя модель примерила классические синие джинсы, которые подчеркнули ее стройную фигуру, а также белую блузу свободного кроя с пышными рукавами, украшенную гипюровыми вставками. Дополнили наряд только розовая шляпка.

Синди позирует на фоне океана и экзотической зелени и выглядит невероятно счастливой. Тут же она добавила и игривое видео, в котором ловит шляпку. Таким образом Кроуфорд рассказала фанатам о своей новой коллаборации с брендом Küerno Hats. На странице марки также было опубликовано фото с Синди, в подписи под которым дизайнер головных уборов выразил признание и уважение модели:

"Это удивительное человеческое существо, полное любви и лучших вибраций, делает честь быть частью истории Küerno. Спасибо, я всегда был твоим невероятным фанатом, не могу быть счастливее! Спасибо большое".



Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)