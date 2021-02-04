58-летняя Деми Мур после обвинений в переборе с пластикой показала, как выглядит на самом деле (видео)

Деми Мур, которая стала одной из главных звезд показа Fendi, попала в настоящий скандал. Все дело в том, что фанаты буквально не узнали актрису. А после общественность обвинила Деми в переборе с пластическими операциями и подтяжками, которые сделали ее другим человеком.

Сама звезда не комментировала данную ситуацию, продолжая делиться милыми семейными фото на своей странице в Instagram. А на днях все-таки решила развеять лишние домыслы, появившись в эфире YouTube-шоу Наоми Кэмпбелл "Без фильтров с Наоми".

Деми Мур в эфире с Наоми (видео: instagram.com/naomi)

58-летняя актриса пришла на него в своем привычном образе: с распущенными волосами и минимальным макияжем. Выглядела она вполне узнаваемой. Фанаты ждали, когда же она прокомментирует ситуацию вокруг ее участия в шоу на Неделе моды в Париже. Но она не стала откровенничать на эту тему, дав просто хорошенько себя рассмотреть. И нужно отметить, щеки актрисы и губы выглядят вполне, как и до громкого выхода на подиум. Чтобы поставить окончательно точку, Наоми заявила: "Она так же реальна, как и они!".

Напомним, сама Наоми приняла участие в том же показе, в который раз доказав, что она по-прежнему достойна носить звание королевы подиума.