58-річна Демі Мур після звинувачень в переборі з пластикою показала, як виглядає насправді (відео)

Демі Мур, яка стала однією з головних зірок показу Fendi, потрапила в справжній скандал. Вся справа в тому, що фанати буквально не впізнали актрису. А після громадськість звинуватила Демі в переборі з пластичними операціями і підтяжками, які зробили її іншою людиною.

Сама зірка не коментувала цю ситуацію, продовжуючи ділитися милими сімейними фото на своїй сторінці в Instagram. А на днях все-таки вирішила розвіяти зайві домисли, з'явившись в ефірі YouTube-шоу Наомі Кемпбелл "Без фільтрів з Наомі".

Демі Мур в ефірі з Наомі (відео: instagram.com/naomi)

58-річна актриса прийшла на нього у своєму звичному образі: з розпущеним волоссям і мінімальним макіяжем. Виглядала вона цілком впізнаваною. Фанати чекали, коли ж вона прокоментує ситуацію навколо її участі у шоу на Тижні моди в Парижі. Але вона не стала відверто розмовляти на цю тему, давши просто гарненько себе розглянути. І потрібно відзначити, щоки актриси і губи виглядають цілком, як і до гучного виходу на подіум. Щоб остаточно поставити крапку, Наомі заявила: "Вона так само реальна, як і вони!".

Нагадаємо, сама Наомі взяла участь у тому ж показі, вкотре довівши, що вона, як і раніше, гідна носити звання королеви подіуму.