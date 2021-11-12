Адель призналась, что помогло ей избавиться от депрессии и панических атак

Адель дала новое интервью (фото: instagram.com/adele)

Оказалось, из-за депрессии Адель в течение долгих недель почти не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал "Сопрано". В результате дней, проведенных в одиночестве, и постоянного прокручивания мыслей и переживаний, у нее развилась тревожность и панические атаки.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Чтобы вернуть себе нормальное психическое состояние, Адель понадобилось перебрать много методов. Одним из самых действенных оказался спорт. Регулярные занятия стали ее отдушиной, они придавали сил и желания жить. А отличная физическая форма стала отличным бонусом. В то время Адель также начала активно путешествовать, перестала употреблять алкоголь и глютен. Как оказалось, у нее была его непереносимость.