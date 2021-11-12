Адель зізналася, що допомогло їй позбутися депресії і панічних атак

Адель дала нове інтерв'ю (фото: instagram.com/adele)

Виявилося, через депресію Адель протягом довгих тижнів майже не вставала з ліжка і цілими днями дивилася серіал "Сопрано". В результаті днів, проведених на самоті, і постійного прокручування думок і переживань, у неї розвинулася тривожність і панічні атаки.

Адель (фото: instagram.com/adele)

Щоб повернути собі нормальний психічний стан, Адель знадобилося перебрати багато методів. Одним з найдієвіших виявився спорт. Регулярні заняття стали її віддушиною, вони надавали сил і бажання жити. А відмінна фізична форма стала відмінним бонусом. У той час Адель також почала активно подорожувати, перестала вживати алкоголь і глютен. Як виявилося, у неї була його непереносимість.