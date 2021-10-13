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Адель выдала интимные тайны во время прямого эфира с фанатами: слишком чиста

Автор: RBC.UA

Певица Адель, которая недавно вернулась на сцену и наконец раскрыла всю правду про личную жизнь, продолжает удивлять откровенностью.

На днях звезда устроила неожиданную прямую трансляцию в Instagram. 33-летняя звезда появилась в эфире в собственной гостиной без грамма макияжа, готовая ответить на все вопросы перед выходом нового сингла. Напомним, это ее первая новая песня за шесть лет, а в следующем месяце будет выпущен четвертый студийный альбом Адель.

Фанаты принялись расспрашивать знаменитость не только про музыку. Речь шла о многих сторонах жизни популярной исполнительницы. И одна из поклонниц пошла дальше всех, решив задать интимный вопрос: сколько у Адель было сексуальных партнеров. Она сделала это с использованием жаргонного слова "body count", которое певица попросту не поняла.

"Сколько у меня трупов? Что это значит?", - отшутилась Адель. Многие поклонники возмутились таким неуместным откровенным вопросам, а также выразили восторг, что певица осталась "столь чистой", что не знает этого слова. "Вау… В обществе действительно остались чистые и незапятнанные личности. Благослови ее", - сказал один из них.

Адель оказалась чистой и наивной (фото: instagram.com/adele)

Напомним, ранее Адель подтвердила свои отношения с мужчиной из списка Forbes.

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