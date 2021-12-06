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Афродита! Леся Никитюк позировала на берегу океана в мини-платье без белья

Автор: Марина Настевич

Леся Никитюк продолжает баловать своих подписчиков красочными кадрами с отдыха в Кабо-Верде. Так, ранее телеведущая позабавила всех видео из "африканского секс-шопа", теперь же устроила эффектную фотосессию на берегу океана.

Атмосферными фотографиями она поделилась в Instagram.

Леди Ле соблазнительно позировала у кромки прибоя в экстракоротком серебристом мини-платье от H&M с жемчужными переливами.

Откровенный наряд с глубоким декольте и открытой спиной выгодно подчеркивает стройные формы ведущей и ее длинные ноги. При этом Никитюк не стала надевать под платье бюстгальтер, что добавило кадрам еще больше огонька.

Эффектный лук звезда дополнила массивным жемчужным колье, браслетом и кольцами. Она оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж.

Леся Никитюк заворожила соблазнительным фотосетом в экстрамини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры восхитились сексапильным образом Леси и сравнили ее с Афродитой и морской владычицей.

  • Королева хвиль
  • Я на первом фото подумала что это Мерьем Узерли
  • Ви чарівна
  • Какая же она красивая
  • Афродита!
  • Чекаю Вас у Холостячці, головною героїнею!
  • Платинова рибка
  • Владычица морская
  • Запредельно шикарно
  • Багіня! Леся, хіба можна бути такою гарною
  • Роскошная девушка
  • Глаз не оторвать! Красотка!!!
  • И тут русалки все позавидовали

Ранее Леся Никитюк в бикини сделала громкое "признание" и не на шутку обеспокоила сеть.

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Леся Никитюк