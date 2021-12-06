Афродита! Леся Никитюк позировала на берегу океана в мини-платье без белья

Леся Никитюк продолжает баловать своих подписчиков красочными кадрами с отдыха в Кабо-Верде. Так, ранее телеведущая позабавила всех видео из "африканского секс-шопа", теперь же устроила эффектную фотосессию на берегу океана.
Атмосферными фотографиями она поделилась в Instagram.
Леди Ле соблазнительно позировала у кромки прибоя в экстракоротком серебристом мини-платье от H&M с жемчужными переливами.
Откровенный наряд с глубоким декольте и открытой спиной выгодно подчеркивает стройные формы ведущей и ее длинные ноги. При этом Никитюк не стала надевать под платье бюстгальтер, что добавило кадрам еще больше огонька.
Эффектный лук звезда дополнила массивным жемчужным колье, браслетом и кольцами. Она оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж.
Леся Никитюк заворожила соблазнительным фотосетом в экстрамини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры восхитились сексапильным образом Леси и сравнили ее с Афродитой и морской владычицей.
Ранее Леся Никитюк в бикини сделала громкое "признание" и не на шутку обеспокоила сеть.