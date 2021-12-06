Афродита! Леся Никитюк позировала на берегу океана в мини-платье без белья

Леди Ле соблазнительно позировала у кромки прибоя в экстракоротком серебристом мини-платье от H&M с жемчужными переливами.

Откровенный наряд с глубоким декольте и открытой спиной выгодно подчеркивает стройные формы ведущей и ее длинные ноги. При этом Никитюк не стала надевать под платье бюстгальтер, что добавило кадрам еще больше огонька.

Эффектный лук звезда дополнила массивным жемчужным колье, браслетом и кольцами. Она оставила волосы распущенными и сделала нежный макияж.

Леся Никитюк заворожила соблазнительным фотосетом в экстрамини (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры восхитились сексапильным образом Леси и сравнили ее с Афродитой и морской владычицей.