Алена Шоптенко пошла на свидание с "сыном депутата": я не имела представления

Алена Шоптенко рассказала о подарках от мужчин (instagram.com/alena_shoptenko/)

- Мужчина вел себя так же. Только здесь сына депутата играл актер, а на той встрече все было по-настоящему, - рассказала звезда. - Почти с первых минут он вел себя очень фамильярно. Цепляться начал вообще чуть ли не со второго слова. И шутил неуместно, и комплименты были, как говорится, "ниже пояса".

Сногсшибательна: Джамала похвасталась похудевшей фигурой в облегающем платье

С ухажером она больше не виделась, потому что говорит, что ей нравятся чувственные мужчины, умеющие удивить. Например, делая подарки.

- Однажды я получила курьером очень дорогой подарок. Это был брелок ювелирного бренда (не помню точно название) с драгоценным камнем, - делится хореографиня. - Красивый очень! Но я не имела представления, от кого это. Там не было ни открытки, ничего. Просто прислали. Я до сих пор не знаю, от кого он.