Олена Шоптенко пішла на побачення з "сином депутата": я не мала уявлення

Олена Шоптенко розповіла про подарунки від чоловіків (instagram.com/alena_shoptenko/)

- Чоловік поводився так само. Тільки тут сина депутата грав актор, а на тій зустрічі все було по-справжньому, - розповіла зірка. - Майже з перших хвилин він поводився дуже фамільярно. Чіплятися почав взагалі мало не з другого слова. І жартував недоречно, і компліменти були, як то кажуть, "нижче пояса".

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З залицяльником вона більше не бачилася, тому що каже, що їй подобаються чуттєві чоловіки, які вміють здивувати. Наприклад, роблячи подарунки.

- Одного разу я отримала кур'єром дуже дорогий подарунок. Це був брелок ювелірного бренду (не пам'ятаю точно назву) з дорогоцінним каменем, - ділиться хореографиня. - Красивий дуже! Але я не мала уявлення, від кого це. Там не було ні листівки, нічого. Просто прислали. Я досі не знаю, від кого він.