Алина Гросу призналась, что ей все еще тяжело после скорого развода с мужем

Алина Гросу недавно развелась с российским бизнесменом Александром. При этом украинская певица призналась, что еще до свадьбы у них с супругом были проблемы. Пара встречалась в течение пяти лет, а развелась спустя полгода после регистрации брака.

Артистка заявила, что решение расторгнуть брак не появилось спонтанно. До свадьбы у молодых людей были иногда тяжелые периоды, которые приводили к тому, что они расставались, но потом мирились и снова начинали встречаться. Об этом Гросу рассказала в интервью "Телеграфу".

"Чтобы отношения крепли, нужно их развивать, переходить на новый уровень. Свадьба была таким шагом. А дальше мы не справились", - заявила 25-летняя Алина.

Алина Гросу с бывшим мужем Александром (фото: instagram.com/alina_grosu)

Она рассказала, что развод ей дался тяжело. Но все же несмотря ни на что певица не держит обиду на своего бывшего возлюбленного.

Алина объяснила, что ей так тяжело еще потому что она потеряла не только мужчину, но и друга. По ее словам, Александр был для нее лучшим другом, и с ним она была сама собой.

В какой-то момент, они начали "смотреть в разные стороны". При этом она подчеркнула, что в этих отношениях она была счастлива и ни о чем не жалеет.

Напомним, Алина Гросу обвинила Ирину Федишин в плагиате. Скандал между певицами начался из-за схожести хитов Гросу "Мама" и Федишин "Як я люблю тебе".

Ранее Алина Гросу призналась, что заболела коронавирусом.