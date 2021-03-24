Алина Гросу разоткровенничалась о романе с российским актером: был долгий путь

"Это был такой долгий путь от рабочих и дружеских отношений к чему-то общему", - прокомментировала она отношения с Полянским. Гросу и призналась, что прямо на вопрос о романе отвечать пока не станет. "Еще долго буду морозиться", - заверила она.

Полянский по примеру своей звездной спутницы тоже был немногословен. "Я же актер, и никого не посвящаю в свою личную жизнь", - с улыбкой заявил он.

После брака с российским бизнесменом Александром Комковым и болезненного развода Алина не торопиться делать громкие заявления о личной жизни.

"Мне теперь так страшно кого-то показать, потому что будет: "О, следующий!". Я так этого не люблю. Я хочу, чтобы это была моя личная жизнь", - отметила певица.

Рассказать родителям и семье о том, что она развелась, Алине было очень непросто. "Мне было стыдно, потому что, как мне казалось, я не оправдала надежд. Меня воспитывали – одна любовь на всю жизнь, свадьба", - пояснила она.