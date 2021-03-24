Аліна Гросу розговорилася про роман з російським актором: був довгий шлях

"Це був такий довгий шлях від робочих і дружніх відносин до чогось спільного", - прокоментувала вона стосунки з Полянським. Гросу зізналася, що прямо на запитання про роман відповідати поки не стане. "Ще довго буду морозитися", - запевнила вона.

Полянський за прикладом своєї зіркової супутниці теж був небагатослівний. "Я ж актор, і нікого не присвячую своє особисте життя", - з посмішкою заявив він.

Після шлюбу з російським бізнесменом Олександром Комковим і болісного розлучення Аліна не поспішати робити гучні заяви про особисте життя.

"Мені тепер так страшно когось показати, тому що буде: "О, наступний!". Я так цього не люблю. Я хочу, щоб це було моє особисте життя", - зазначила співачка.

Розповісти батькам і родині про те, що вона розлучилася, Аліні було дуже непросто. "Мені було соромно, тому що, як мені здавалося, я не виправдала надій. Мене виховували – одна любов на все життя, весілля", - пояснила вона.