Амазонка: Джамала покорила стильным образом на отдыхе в Египте

Джамала обожает лето и море и при любой возможности старается вырваться на побережье. Пока в Украине продлили локдаун до 30 апреля, артистка улетела к солнцу и теплу в Египет.
В своем Instagram она поделилась атмосферными фото с курорта Марса Алам и похвасталась стильным летним образом, а заодно и своей новой эффектной прической.
Джамала устроила целую фотосессию на территории отеля, в которой предстала в бежевом платье миди с высоким разрезом спереди и вырезом в области талии. К нему она добавила сандалии такого же цвета.
Новая прическа певицы - африканские косички до пояса - смотрится очень эффектно и необычно.
"Я люблю себя в лете. Спасибо за эти ...!" - подписала фото исполнительница.
Джамала похвасталась стильным луком в Египте (фото: instagram.com/jamalajaaa)
С кем она поехала на отдых, Джамала пока что не раскрывает.
Подписчики желают артистке хорошего отдыха, а также восхищаются ее красотой и фигурой в комментариях.
Напомним, недавно Джамала кардинально сменила прическу и сделала себе африканские косички, которые можно носить все лето.