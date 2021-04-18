Амазонка: Джамала підкорила стильним образом на відпочинку в Єгипті

Джамала влаштувала цілу фотосесію на території готелю, у якій постала в бежевому платті міді з високим розрізом спереду і вирізом в області талії. До нього вона додала сандалі такого ж кольору.

Нова зачіска співачки - африканські косички до пояса - виглядає дуже ефектно і незвично.

"Я люблю себе в літі. Дякую за ці ...!" - підписала фото виконавиця.

Джамала похвалилася стильним луком в Єгипті (фото: instagram.com/jamalajaaa)

З ким вона поїхала на відпочинок, Джамала поки що не розкриває.

Підписники бажають артистці гарного відпочинку, а також захоплюються її красою і фігурою в коментарях.