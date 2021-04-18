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Амазонка: Джамала підкорила стильним образом на відпочинку в Єгипті

Автор: Lite

Джамала обожнює літо і море, і при будь-якій можливості намагається вирватися на узбережжя. Поки в Україні продовжили локдаун до 30 квітня, артистка полетіла до сонця і тепла в Єгипет.

У своєму Instagram вона поділилася атмосферними фото з курорту Марса Алам і похвалилася стильним літнім образом, а заодно й своєю новою ефектною зачіскою.

Джамала влаштувала цілу фотосесію на території готелю, у якій постала в бежевому платті міді з високим розрізом спереду і вирізом в області талії. До нього вона додала сандалі такого ж кольору.

Нова зачіска співачки - африканські косички до пояса - виглядає дуже ефектно і незвично.

"Я люблю себе в літі. Дякую за ці ...!" - підписала фото виконавиця.

Джамала похвалилася стильним луком в Єгипті (фото: instagram.com/jamalajaaa)

З ким вона поїхала на відпочинок, Джамала поки що не розкриває.

Підписники бажають артистці гарного відпочинку, а також захоплюються її красою і фігурою в коментарях.

  • Амазонка. Прикольна, красива, сексуальна!!!
  • Добре відпочити
  • Гарні фотографії. Ви красиві.
  • Бомбита!
  • Схожа на актрису Галь Гадот (грала роль Диво-Жінки)
  • Яка красива Джа! Дуже схудла щоправда
  • Джа, як тобі йде море. Сандалі нереальні
  • Ви шикарна
  • Стройняха! Розумниця! Стверджую
  • Ці дредики роблять вас на 10 років молодше. Так тримати!
  • Джа, тобі йде довге волосся. Рости до такої довжини. Клас

Нагадаємо, нещодавно Джамала кардинально змінила зачіску і зробила собі африканські косички, які можна носити все літо.

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