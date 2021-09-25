Анастасия Приходько рассказала о серьезной болезни 6-месячного сына

На видео Анастасия наклонилась над лежащим сыночком и нежно целует его, а тот держит ее ручками за щеки. Артистка отметила, что брат и сестра очень любят младшенького Луку. Напомним, что у нее еще есть 11-летняя дочь Нана и 6-летний сын Гордей.

"Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" - трогательно написала исполнительница.

Однако сейчас малыш болеет бронхитом и Приходько пожелала ему поскорее быть здоровым.

"Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он неладен. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее тебя вылечить!" - поделилась певица.

Подписчики засыпали Анастасию и маленького Луку пожеланиями здоровья в комментариях, а также поздравлениями с мини-юбилеем.