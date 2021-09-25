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Анастасия Приходько рассказала о серьезной болезни 6-месячного сына

Автор: Марина Настевич

Певица Анастасия Приходько рассказала поклонникам о том, что ее младший сын Лука, которому как раз исполнилось шесть месяцев, довольно серьезно заболел.

Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео с малышом и пожелала ему поскорее поправляться.

На видео Анастасия наклонилась над лежащим сыночком и нежно целует его, а тот держит ее ручками за щеки. Артистка отметила, что брат и сестра очень любят младшенького Луку. Напомним, что у нее еще есть 11-летняя дочь Нана и 6-летний сын Гордей.

"Нашему малышу уже полгода! Для нашей семьи это так много значит! Твои брат и сестренка так тебя любят, что успевают соскучиться за ночь! Каждый день они в первую очередь заглядывают к тебе, чтобы сказать доброе утро, целовать и обнимать тебя" - трогательно написала исполнительница.

Однако сейчас малыш болеет бронхитом и Приходько пожелала ему поскорее быть здоровым.

"Только, пожалуйста, будь здоров! Потому что этот бронхит, будь он неладен. Ты еще такой малыш, а уже так серьезно заболел. Но, мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее тебя вылечить!" - поделилась певица.

Подписчики засыпали Анастасию и маленького Луку пожеланиями здоровья в комментариях, а также поздравлениями с мини-юбилеем.

  • Скорейшего выздоровления малышу Луке!
  • Пусть будет здоров ваш малыш и вся ваша семья. Вы очень глубокий и красивый человек!!! Будьте счастливы
  • Поздравляю, пусть никакие болячки к вам не цепляются больше
  • Милое фото. Анастасия, будьте счастливы! Вы искренняя и талантливая. У одного из Ваших деток - моё любимое мужское имя Гордей
  • Поздравляем, дорогая Настенька, Вашу семью с таким прекрасным днём
  • Скорейшего выздоровления солнышку
  • ... дивилась би цілу вічність на таку ніжність!!!
  • Вітаю! Швидкого одруження Лукі! Міцного здоров'я всій вашій сім'ї! Щастя, кохання, радості, миру та добра!

Ранее мы писали, что Анастасия Приходько оголила грудь на камеру назло критикам в сети и рассказала о своем любимом цвете.

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Анастасия Приходько