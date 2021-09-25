Анастасія Приходько розповіла про серйозну хворобу 6-місячного сина

На відео Анастасія нахилилася над лежачим синочком і ніжно цілує його, а той тримає її ручками за щоки. Артистка зазначила, що брат і сестра дуже люблять молодшенького Луку. Нагадаємо, що у неї ще є 11-річна дочка Нана і 6-річний син Гордій.

"Нашому малюкові вже півроку! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої брат і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони в першу чергу заглядають до тебе, щоб сказати доброго ранку, цілувати і обіймати тебе" - зворушливо написала виконавиця.

Однак зараз малюк хворіє бронхітом і Приходько побажала йому скоріше бути здоровим.

"Тільки, будь ласка, будь здоровий! Тому що цей бронхіт, будь він недобрий. Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати!" - поділилася співачка.

Підписники засипали Анастасію і маленького Луку побажаннями здоров'я в коментарях, а також привітаннями з міні-ювілеєм.