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Анастасія Приходько розповіла про серйозну хворобу 6-місячного сина

Автор: Марина Настевич

Співачка Анастасія Приходько розповіла шанувальникам про те, що її молодший син Лука, якому якраз виповнилося шість місяців, досить серйозно захворів.

Зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливе відео з малюком і побажала йому скоріше одужувати.

На відео Анастасія нахилилася над лежачим синочком і ніжно цілує його, а той тримає її ручками за щоки. Артистка зазначила, що брат і сестра дуже люблять молодшенького Луку. Нагадаємо, що у неї ще є 11-річна дочка Нана і 6-річний син Гордій.

"Нашому малюкові вже півроку! Для нашої сім'ї це так багато значить! Твої брат і сестричка так тебе люблять, що встигають скучити за ніч! Кожен день вони в першу чергу заглядають до тебе, щоб сказати доброго ранку, цілувати і обіймати тебе" - зворушливо написала виконавиця.

Однак зараз малюк хворіє бронхітом і Приходько побажала йому скоріше бути здоровим.

"Тільки, будь ласка, будь здоровий! Тому що цей бронхіт, будь він недобрий. Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів. Але, ми зробимо все можливе, щоб швидше тебе вилікувати!" - поділилася співачка.

Підписники засипали Анастасію і маленького Луку побажаннями здоров'я в коментарях, а також привітаннями з міні-ювілеєм.

  • Якнайшвидшого одужання малюкові Луці!
  • Нехай буде здоровий ваш малюк і вся ваша сім'я. Ви дуже глибока і красива людина!!! Будьте щасливі
  • Вітаю, нехай ніякі болячки до вас не чіпляються більше
  • Миле фото. Анастасія, будьте щасливі! Ви щира і талановита. У одного з Ваших діток - моє улюблене чоловіче ім'я Гордій
  • Вітаємо, дорога Настуся, Вашу сім'ю з таким прекрасним днем
  • Якнайшвидшого одужання сонечку
  • ... дивилась би цілу вічність на таку ніжність!!!
  • Вітаю! Швидкого одруження Лукі! Міцного здоров'я всієї вашої сім'ї! Щастя, кохання, радості, миру та добра!

Раніше ми писали, що Анастасія Приходько оголила груди на камеру на зло критикам в мережі і розповіла про свій улюблений колір.

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Анастасія Приходько