"Ангел" Victoria's Secret Адриана Лима беременна третьим ребенком

Знаменитая бразильская супермодель Адриана Лима готовится стать многодетной мамой. Она беременна третьим ребенком. Для экс-"ангела" Victoria's Secret это будет первый совместный малыш с ее бойфрендом-продюсером.

У Адрианы также есть две дочери, 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна, которые родились в предыдущем браке звезды с сербским баскетболистом Марко Яричем.

Своего нового возлюбленного Андре Леммерса супермодель представила миру в сентябре прошлого года. Пара вместе появилась на красной дорожке второго дня 78-го Венецианского кинофестиваля. О мужчине практически ничего не известно. Кроме того, что он занимается продюсированием в Голливуде.

Сообщить радостную новость Лима решила оригинально – звезда запостила ролик в TikTok, в котором показала положительный тест на беременность и сообщила это своему возлюбленному. 40-летняя Лима добавила, что ребенок должен появиться на свет этой осенью. А пол ребенка раскрывать не стала.

Адриана Лима с дочками (фото: instagram.com/adrianalima)