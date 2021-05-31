Мои ангелы: Моника Беллуччи показала редкие фото с дочерьми от Венсана Касселя

"Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы меня учите каждый день ", - написала итальянская актриса, поприветствовав заодно всех мам в честь Дня матери во Франции.

На фото Беллуччи держит на руках еще совсем крошеных дочерей: Деву и Леони, когда те были еще совсем крошечными.

Моника Беллуччи с детьми (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сама Моника на обеих снимках выглядит невероятно: безупречная внешность актрисы как всегда впечатлила фанатов.

Напомним, своих дочерей Моника Беллуччи родила от знаменитого французского актера Венсана Касселя, когда ей было уже за 40. Беременность и роды у нее протекали легко.

По словам актрисы, дети сделали ее невероятно счастливой и наполнили жизнь смыслом.