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Діти

Мої ангели: Моніка Беллуччі показала рідкісні фото з дочками від Венсана Касселя

Автор: Lite

Моніка Беллуччі нечасто показує фото зі своїми дітьми. Винятком стали тільки перші професійні знімки старшої дочки Діви, яка вже робить успішні кроки в модельній кар'єрі.

А тому новий колаж з архівних фото з малятками просто підірвав мережу.

"Спасибі, Мої ангели, за все, чого ви мене вчите щодня", - написала Італійська актриса, привітавши заодно всіх мам на честь Дня матері у Франції.

На фото Беллуччі тримає на руках ще зовсім кришених дочок: Деву і Леоні, коли ті були ще зовсім крихітними.

Моніка Беллуччі з дітьми (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сама Моніка на обох знімках виглядає неймовірно: бездоганна зовнішність актриси як завжди вразила фанатів.

Нагадаємо, своїх дочок Моніка Беллуччі народила від знаменитого французького актора Венсана Касселя, коли їй було вже за 40. Вагітність і пологи у неї протікали легко.

За словами актриси, діти зробили її неймовірно щасливою і наповнили життя сенсом.

Також ми писали, що нещодавно Моніка захопила як і раніше розкішним зовнішнім виглядом.

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