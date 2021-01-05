Ани Лорак показала нового члена семьи и рассекретила его имя

Ани Лорак похвасталась на фото в соцсетях новым членом семьи, который уже стал любимцем, а дочка София дала ему имя.

Речь идет о крохотной собачке, которой пополнилось семейство артистки. Каролина показала милое фото с новым другом в Instagram.

"Знакомьтесь, это - Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи!" - подписала певица кадр.

Маленькое чудо - породы Мальтипу. Это карликовая собака, стоимость которой составляет около 100 тысяч гривен.

Ани Лорак завела собаку (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики артистки умилились фото, под которыми оставляют множество комментариев.

Эта порода такая прелестная!

Какой хорошенький. А ты такая куколка.

Ой, какие классные. Очень милый песик. Мечта Софии исполнилась. Ну такой уже милашка.

Боже, какой милый песик! Каролина, вы очень красивая. Поздравляю с таким прибавлением. Какой же Тоша красивый и милый.

Ой, милашка! Такая лапочка! Игрулька! Такой забавный малыш! Маленький комочек счастья!

Напомним, что недавно Ани Лорак показала в соцсети фото с погибшим на войне братом.

Также мы писали, что артистка пришла на известное вечернее шоу и призналась, что в 2020 году снова стала мамой.