Ани Лорак показала нового члена семьи и рассекретила его имя

Ани Лорак похвасталась на фото в соцсетях новым членом семьи, который уже стал любимцем, а дочка София дала ему имя.
Речь идет о крохотной собачке, которой пополнилось семейство артистки. Каролина показала милое фото с новым другом в Instagram.
"Знакомьтесь, это - Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи!" - подписала певица кадр.
Маленькое чудо - породы Мальтипу. Это карликовая собака, стоимость которой составляет около 100 тысяч гривен.
Ани Лорак завела собаку (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчики артистки умилились фото, под которыми оставляют множество комментариев.
Напомним, что недавно Ани Лорак показала в соцсети фото с погибшим на войне братом.
Также мы писали, что артистка пришла на известное вечернее шоу и призналась, что в 2020 году снова стала мамой.