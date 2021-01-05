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Ані Лорак показала нового члена сім'ї та розсекретила його ім'я

Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак похвалилася на фото в соцмережах новим членом сім'ї, який вже став улюбленцем, а донька Софія дала йому ім'я.

Мова йде про крихітну собачку, яким поповнилося сімейство артистки. Кароліна показала миле фото з новим другом в Instagram.

"Знайомтесь, це - Тоша! Саме таке ім'я дала моя дочка Софія нашому новому члену родини!" - підписала співачка кадр.

Маленьке диво - породи Мальтіпу. Це карликова собака, вартість якої становить близько 100 тисяч гривень.

Ані Лорак завела собаку (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники артистки розчулились фото, під якими залишають безліч коментарів.

  • Ця порода така чарівна!
  • Який гарненький. А ти така лялечка.
  • Ой, які класні. Дуже милий песик. Мрія Софії здійснилася. Ну такий вже милашка.
  • Боже, який милий песик! Кароліна, ви дуже красива. Вітаю з таким поповненням. Який же Тоша гарний і милий.
  • Ой, милий! Така лапочка! Ігрульки! Такий кумедний малюк! Маленький клубочок щастя!

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак показала у соцмережі фото з загиблим на війні братом.

Також ми писали, що артистка прийшла на відоме вечірнє шоу і зізналася, що в 2020 році знову стала мамою.

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