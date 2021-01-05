Ані Лорак показала нового члена сім'ї та розсекретила його ім'я

Ані Лорак похвалилася на фото в соцмережах новим членом сім'ї, який вже став улюбленцем, а донька Софія дала йому ім'я.
Мова йде про крихітну собачку, яким поповнилося сімейство артистки. Кароліна показала миле фото з новим другом в Instagram.
"Знайомтесь, це - Тоша! Саме таке ім'я дала моя дочка Софія нашому новому члену родини!" - підписала співачка кадр.
Маленьке диво - породи Мальтіпу. Це карликова собака, вартість якої становить близько 100 тисяч гривень.
Ані Лорак завела собаку (фото: instagram.com/anilorak)
Підписники артистки розчулились фото, під якими залишають безліч коментарів.
Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак показала у соцмережі фото з загиблим на війні братом.
Також ми писали, що артистка прийшла на відоме вечірнє шоу і зізналася, що в 2020 році знову стала мамою.