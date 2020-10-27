Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро (фото)

Ани Лорак владеет недвижимостью не только в Украине, но и в России, которая стала для украинской опальной певицы домом. В Киеве у артистки есть две элитные квартиры с пентхаусом и загородный дом, а вот под Москвой певица купила себе элитный особняк стоимостью в три миллиона евро. Огромная вилла находится в престижном поселке “Агаларов Эстейт”. Рядом с Лорак находятся дома Дарьи Донцовой, Анастасии Волочковой и Стаса Михайлова.

Судя по всему, домой в Украину Ани Лорак не очень-то и тянет и она с удовольствием демонстрирует свои шикарные хоромы в Подмосковье. Так, певица на странице в Instagram опубликовала серию фотографий из своего особняка в России.

Судя по снимкам, здесь есть где разгуляться. В доме три этажа и огромная площадь. Лорак позирует на фоне виллы на улице, а также внутри жилища, на фоне огромной лестницы. Масштабы поражают.

Ани Лорак позирует на фоне особняка под Москвой (фото: instagram.com/anilorak)

Как мы можем видеть, дом сделан из кирпича и оснащен мраморной лестницей.

Ани Лорак в своем особняке (фото: instagram.com/anilorak)

Также звезда шоу-бизнеса решила похвастаться и звездным подарком от Филиппа Киркорова. Российский певец презентовал украинке розовый халат Versace, в котором она предстала на фото.

Ани Лорак в подарке от Филиппа Киркорова (фото: instagram.com/anilorak)

Как мы ранее сообщали, украинская артистка Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, сделала многозначительное заявление в Instagram. Певица написала о достоинстве, и необходимости выбирать свой путь.