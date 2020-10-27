Ані Лорак показала свій розкішний маєток під Москвою за 3 мільйони євро (фото)

Ані Лорак володіє нерухомістю не тільки в Україні, але і в Росії, яка стала для української опальної співачки будинком. У Києві у артистки є дві елітні квартири з пентхаусом і заміський будинок, а от під Москвою співачка купила собі елітний особняк вартістю в три мільйони євро. Величезна вілла розташована в престижному селищі "Агаларов Естейт". Поряд з Лорак знаходяться будинки Дар'ї Донцової, Анастасії Волочкової та Стаса Михайлова.

Судячи з усього, додому в Україну Ані Лорак не дуже-то і тягне і вона з задоволенням демонструє свої шикарні хороми в Підмосков'ї. Так, співачка на сторінці в Instagram опублікувала серію фотографій зі свого особняка в Росії.

Судячи по знімках, тут є де розгулятися. В будинку три поверхи і величезна площа. Лорак позує на тлі вілли на вулиці, а також всередині житла, на тлі величезних сходів. Масштаби вражають.

Ані Лорак позує на тлі маєтку під Москвою (фото: instagram.com/anilorak)

Як ми можемо бачити, будинок зроблений з цегли та оснащений мармуровими сходами.

Ані Лорак у своєму особняку (фото: instagram.com/anilorak)

Також зірка шоу-бізнесу вирішила похвалитися і зоряним подарунком від Філіпа Кіркорова. Російський співак презентував українці рожевий халат Versace, в якому вона з'явилася на фото.

Ані Лорак в подарунку від Філіпа Кіркорова (фото: instagram.com/anilorak)

Як ми раніше повідомляли, українська артистка Ані Лорак, яка виїхала жити в Росію, зробила багатозначну заяву в Instagram. Співачка написала про гідність, і необхідність вибирати свій шлях.