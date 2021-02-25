Ани Лорак засветила огромное кольцо с бриллиантами

На фото артистка в красном коротком платье-пиджаке. Она встала для съемки так, чтобы на ее безымянном пальце было отчетливо видно массивное кольцо с бриллиантом. Интриги добавило и то, как Лорак подписала фотографию.

"Приготовьтесь…Уже совсем скоро", - написала артистка.

Ани Лорак засветила массивное кольцо на пальце

Стоит отметить, что Ани Лорак уже второй месяц интригует своих фанатов и обещает им подарить что-то новое и восхитительное. До последнего времени поклонники были уверены, что речь шла о новой песне, клипе или о концерте.

Но кольцо на пальце у Ани Лорак вызывало совершенно другие комментарии, и поклонники предположили, что новости будут связаны совсем не с творчеством певицы. Они начали гадать, чем интригует их Лорак.