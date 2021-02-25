Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами

На фото артистка в червоному короткому платті-піджаку. Вона встала для зйомки так, щоб на її безіменному пальці було чітко видно масивне кільце з діамантом. Інтриги додало і те, як Лорак підписала фотографію.

"Приготуйтеся...Вже зовсім скоро", - написала артистка.

Ані Лорак засвітила масивне кільце на пальці

Варто відзначити, що Ані Лорак вже другий місяць інтригує своїх фанатів і обіцяє їм подарувати щось нове і чудове. До останнього часу шанувальники були впевнені, що мова йшла про нову пісню, кліп або про концерт.

Але кільце на пальці в Ані Лорак викликало зовсім інші коментарі, і шанувальники припустили, що новини будуть пов'язані зовсім не з творчістю співачки. Вони почали гадати, чим інтригує їх Лорак.