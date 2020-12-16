Анна Седокова встретила день рождения с кожным заболеванием

Анна Седокова сегодня, 16 декабря, празднует день рождения. Бывшей участнице "ВИА Гры" исполнилось 38 лет. При этом праздник немного испортило кожное заболевание - крапивница.

Из-за обострения болезни к артистке в 5 утра пришла медсестра, чтобы сделать укол. Седокова уверена, что справится с болезнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Анна Седокова пожаловалась на крапивницу (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка также опубликовала видео, на котором видно, как ее поздравили близкие. Она заходит в комнату, которая полностью заполнена красными шариками в виде сердец. Кроме того, Анна нашла милые записки с поздравлениями от ее детей.

Анна Седокова показала, ка ее поздравили родные (видео: instagram.com/annasedokova)

"Вы мое счастье, моя любимая семья. Я бесконечно благодарю за то, что каждый день и в горе, и в радости, мы единое целое Янис, Алина, Мона, Гектор, Мариечка, Галенька, Бабуля, Мамба, Маруся, Булочка", - написала Седокова.

Пользователи сети также поздравили Седокову с днем рождения.

Анечка!!!!! С днем рождения тебя, дорогая! Сияй и вдохновляй! Будь самой любимой девочкой на свете;

Анюта!!! С днем рождения милая! Будь самой счастливой девочкой всегда! Каждый день!

С Днем Рождения! Пусть всегда рядом будут самые близкие. Пусть все цели, планы и мечты скорее воплотятся в жизнь;

Посылаю тебе много сердечек так как слов не найду как сильно тебя люблю. С днем рождения!

Напомним, Седокова откровенно рассказала об отчиме-педофиле.

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