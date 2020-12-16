Анна Сєдокова зустріла день народження з шкірним захворюванням

Анна Сєдокова сьогодні, 16 грудня, святкує день народження. Колишній учасниці "ВІА Гри" виповнилось 38 років. При цьому свято трохи зіпсувало шкірне захворювання - кропив'янка.
Через загострення хвороби до артистки о 5 ранку прийшла медсестра, щоб зробити укол. Сєдокова впевнена, що впорається з хворобою. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
Анна Сєдокова поскаржилася на кропив'янку (фото: instagram.com/annasedokova)
Артистка також опублікувала відео, на якому видно, як її привітали близькі. Вона заходить в кімнату, яка повністю заповнена червоними кульками у вигляді сердець. Крім того, Анна знайшла милі записки з привітаннями від її дітей.
Анна Сєдокова показала, як її привітали рідні (відео: instagram.com/annasedokova)
"Ви моє щастя, моя улюблена родина. Я безмежно дякую за те, що кожен день і в горі, і в радості, ми єдине ціле Яніс, Аліна, Мона, Гектор, Маріечка, Галенька, Бабуля, Мамба, Маруся, Булочка", - написала Сєдокова.
Користувачі мережі також привітали Сєдокову з днем народження.
Нагадаємо, Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла.
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