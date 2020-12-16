Анна Сєдокова зустріла день народження з шкірним захворюванням

Анна Сєдокова сьогодні, 16 грудня, святкує день народження. Колишній учасниці "ВІА Гри" виповнилось 38 років. При цьому свято трохи зіпсувало шкірне захворювання - кропив'янка.

Через загострення хвороби до артистки о 5 ранку прийшла медсестра, щоб зробити укол. Сєдокова впевнена, що впорається з хворобою. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Сєдокова поскаржилася на кропив'янку (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка також опублікувала відео, на якому видно, як її привітали близькі. Вона заходить в кімнату, яка повністю заповнена червоними кульками у вигляді сердець. Крім того, Анна знайшла милі записки з привітаннями від її дітей.

Анна Сєдокова показала, як її привітали рідні (відео: instagram.com/annasedokova)

"Ви моє щастя, моя улюблена родина. Я безмежно дякую за те, що кожен день і в горі, і в радості, ми єдине ціле Яніс, Аліна, Мона, Гектор, Маріечка, Галенька, Бабуля, Мамба, Маруся, Булочка", - написала Сєдокова.

Користувачі мережі також привітали Сєдокову з днем народження.

Анюта!!!!! З днем народження тебе, люба! Сяй і надихай! Будь найкоханішою дівчинкою на світі;

Анюта!!! З днем народження, люба! Будь самою щасливою дівчинкою завжди! Кожен день!

З Днем Народження! Хай завжди поруч будуть близькі. Нехай всі цілі, плани і мрії швидше втіляться в життя;

Посилаю тобі багато сердечок, бо слів не знайду як сильно тебе люблю. З днем народження!

Нагадаємо, Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла.

Раніше Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим.