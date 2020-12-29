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Арестована за сексуальность: Светлана Лобода восхитила фанатов ярким образом в шубке

Автор: Lite

Светлана Лобода обожает наряжаться, певица не раз признавалась, что стильная одежда - ее способ самовыражаться. Она уверена, что любая женщина может использовать моду, чтобы оттенять лучшие стороны себя, так что стоит этим воспользоваться.

На этот раз певица заворожила фанатов своим новогодним аутфитом: белая шубка с удлиненными ворсом, блестящие брюки, серый, с блестками же, топ. А еще - стиьная укладка с голливудском стиле и черные очки на пол-лица. Светлана выглядит не хуже голливудских красавиц.

Новый образ Лободы понравился фанатам (фото: скрин instagram.com/lobodaofficial)

"Мороз и солнце, день чудесный... Предновогодняя суета продолжается. А мне она так нравится!", - написала певица под своим видео в Instagram.

"Вы арестованы за сексуальность", "Света, как всегда, красиво", "Как можно быть такой женственной, сексуальной, эталон...", "Лобода всегда прелестна", - написали поклонники под постом певицы.

Напомним, что Светлана Лобода недавно показала своих малышек. Женское царство в белых нарядах взорвали сеть красотой.

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