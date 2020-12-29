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Заарештована за сексуальність: Світлана Лобода захопила фанатів яскравим образом в шубці

Автор: Lite

Світлана Лобода обожнює вбиратися, співачка не раз зізнавалася, що стильний одяг - її спосіб самовираження. Вона впевнена, що будь-яка жінка може використати моду, щоб відтіняти кращі сторони себе, так що варто цим скористатися.

Цього разу співачка заворожила фанатів своїм новорічним аутфітом: біла шубка з видовженими ворсом, блискучі штани, сірий, з блискітками топ. А ще - стильна укладка з голлівудському стилі і чорні окуляри на пів-обличчя. Світлана виглядає не гірше голлівудських красунь.

Новий образ Лободи сподобався фанам (фото: скрін instagram.com/lobodaofficial)

"Мороз і сонце, день чудовий... Передноворічна метушня триває. А мені вона так подобається!", - написала співачка під своїм відео в Instagram.

"Ви заарештовані за сексуальність", "Світла, як завжди, красиво", "Як можна бути такою жіночною, сексуальною, еталон...", "Лобода завжди чарівна", - написали шанувальники під постом співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Світлана Лобода показала своїх маляток. Жіноче царство у білих вбраннях підірвали мережу красою.

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